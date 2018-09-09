16 بطولة يشهدها موسم البولو في منتجع الحبتور

المصدر: دبي- فائز بجبوج

كشف محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور، ومؤسّس ومنظم سلسلة بطولات كأس دبي الذهبي الأكبر والأهم ضمن مسابقات مواسم البولو، أن الموسم المقبل 2918-2019 والذي سينطلق في الثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، ويستمر لغاية التاسع عشر من أبريل 2019 سيشهد 16 بطولة وفق روزنامة البطولات المحلية على مستوى الدولة، إلى جانب المشاركات الخارجية للعديد من فرق الإمارات.

وأشار محمد إلى أن ملاعب البولو في الدولة هي الأكثر جاهزية والأشهر بمواصفاتها الدولية والتي ستحتضن هذا النشاط الكبير لرياضة البولو بشكل خاص والفروسية بشكل عام، وهي مجمع الحبتور للبولو والفروسية ونادي غنتوت لسباق الخيل والبولو ونادي دبي للبولو ومنتجع ديزرت بالم بدبي.

وتمنى الحبتور التوفيق للفرق المشاركة في الموسم الجديد، الذي سينطلق في الثاني عشر من الشهر المقبل بمباراة افتتاحية واستعراضية، بين نجوم اللعبة القدامى والشباب من أبناء الإمارات والعديد من الدول العربية والخليجية، وتقام بنفس الشهر وعلى مدار أسبوع وخلال الفترة من 19 ولغاية 26 أكتوبر ببطولة كأس هلوين الذهبي.

السلسلة الذهبية

وأكد أن معظم البطولات تأتي ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بالموسم الجديد، تتضمن مجموعة من البطولات المتباينة في الهانديكاب من 6 ولغاية 18 جول للفرق المشاركة فيها، وهي «كأس مكلارين الفضية وكأس جوليوس بار الذهبية وكأس الماسترز وتحدي دبي وكأس دبي إلى جانب اليوم الوطني وكأس هلوين واليوم البريطاني وكأس تشرتشل» وغيرها من البطولات مما تسهم في مشاركة عدد كبير من أبناء وبنات الإمارات أصحاب الخبرات ونجوم اللعبة من المنطقتين الخليجية والعربية إلى جانب العديد من العناصر الشابة والتي تمثل المواهب الوطنية والتي أكدت حضورها في المواسم السابقة وتألقت كل حسب تصنيفها، هذا بالإضافة إلى أبرز النجوم من المحترفين في العديد من الدول الأجنبية.

جهوزية المنتجع

وأكد محمد أن منتجع الحبتور للبولو جاهز للموسم الجديد 100%، من حيت أرضية ملاعبه الأربعة وأكاديمية لتعليم جميع أوجه رياضة الفروسية من حيث ركوب الخيل وقفز الحواجز وتعلم ممارسة البولو، واسطبلاته العديدة والتي وصل عددها إلى 500 إسطبل، وتحتضن حالياً معظم خيول الفرق التي تلعب هذه الرياضة ولدينا أكثر من 250 خيلاً في المنتجع والذي يضم جميع متطلبات ومستلزمات الخيول إلى جانب الأطقم الفنية والإدارية والطبية.

أجندة

يشهد موسم البولو في شهر نوفمبر 3 بطولات، وبطولتين في شهر ديسمبر ومثلهما في كل من شهري يناير وفبراير 2019، و 3 بطولات في شهر مارس وبطولتين في شهر أبريل.