طائرة العين تتعاقد مع طاقم تدريب برازيلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أعلن نادي العين للألعاب الرياضية صباح أمس تعاقده رسمياً مع المدرب الجديد لفريق الكرة الطائرة البرازيلي سيدني لوكانيو ومساعده ريكاردو فورتادو، لمدة موسم واحد، ومواطنهما ليلسون كوستا، لمدة موسمين، وقدمهم رسمياً لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس باستاد خليفة بن زايد بحضور عبدالله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية وعدد من إداريي فريق الكرة الطائرة.

وعبر عبد الله الدرمكي عن تمنياته ببداية طيبة لفريق الكرة الطائرة بنادي العين هذا الموسم وأن تترجم الجهود الكبيرة المبذولة منذ نهاية الموسم الماضي إلى نتائج وانجازات ترضي تطلعات وطموحات العيناوية، وقال: نقدم اليوم الطاقم الفني الجديد للكرة الطائرة واللاعب البرازيلي وكلنا أمل في تحقيق الأهداف التي رسمناها لهذا الموسم، وأوضح أن مدة التعاقد مع الجهاز الفني لمدة موسم قابل للتجديد في حال تحققت تحت قيادته النجاحات التي نتطلع لها، وبالنسبة للاعب فقد تم التعاقد معه لمدة موسمين.

وأضاف: المدرب البرازيلي سيدني لوكانيو من الكفاءات التدريبية على مستوى الخليج فقد سبق وأن حقق نجاحات طيبة مع فريق نادي داركليب البحريني وحصل معه على لقب بطولة كأس الخليج التي أقيمت قبل عامين فضلاً عن انجازات أخرى كبيرة في البحرين وبعدها انتقل لقيادة المنتخب الكولومبي وحصل معه على المركز الثالث والميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية، وهو يتمتع بسجل تدريبي متميز ولذلك سعت إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية للتعاقد معه والاستفادة من خبرته خلال هذا الموسم، وبالنسبة لمساعده البرازيلي ريكاردو فورتادو فهو أيضا يملك سجلاً تدريبياً متميزاً مع المنتخب البرازيلي وفريق تاباتا البرازيلي ونال ثقة المدرب سيدني ليكون ضمن طاقمه الفني.

وعن اللاعب البرازيلي ليلسون كوستا، أكد الدرمكي أنه أحد أفضل اللاعبين البرازيليين في الخليج وقد سبق وأن مثل المنتخب البرازيلي للجامعات ويملك سجلاً متميزاً كلاعب كرة طائرة وتم رصده ومتابعته ليكون أحد الخيارات.