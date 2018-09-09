الروسي يشارك في إدارة مباريات مونديال الطائرة بإيطاليا

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

يغادر حامد الروسي حكمنا الدولي في الكرة الطائرة اليوم الأحد، إلى مدينة باري الإيطالية، للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الثالثة من بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال المقررة من اليوم، وحتى يوم 19 سبتمبر الجاري.

تتنافس في المجموعة الثالثة من بطولة العالم، منتخبات الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، صربيا، أستراليا، تونس والكاميرون، وتعتبر هذه المجموعة الحديدية من أقوى المجموعات.

تقام النصف الأول من منافسات البطولة هذا العام في إيطاليا، على أن يبدأ الجزء الثاني بعدها مباشرة في بلغاريا ويستمر حتى 30 سبتمبر الجاري. الجدير بالذكر، أنه سبق لحكمنا الدولي حامد الروسي، المشاركة هذا العام في سلسلة بطولات دوري الأمم، والتي جرت في اليابان للرجال خلال يونيو الماضي، وفي الصين للرجال والسيدات على مرحلتين خلال مايو ويونيو الماضيين.

ويعد الروسي، من حكام النخبة على مستوى العالم ضمن المجموعة الأولى بدرجة عالمي، وأشاد حكمنا الدولي، بدور الاتحاد الإماراتي بدعم الكوادر التحكيمية على المستوى الدولي، وأكد فخره واعتزازه بتمثيل الوطن بالمحافل العالمية، وقال: «إنه شرف عظيم أن أحمل راية الإمارات بالمحافل العالمية».