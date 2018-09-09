«يد» بني ياس إلى الدوري

المصدر: دبي: البيان الرياضي

أعلن ربيع طماطم مشرف كرة اليد بنادي بني ياس، أن إدارة النادي قد وافقت على تشكيل فريق كرة اليد بفئة الرجال وفق توجيهات مجلس أبوظبي الرياضي بتواجد الفريق بساحات اللعبة، وضمن بطولات الموسم المقبل بفئة الرجال للمرة الأولى بتاريخ النادي، لضمه لفرق الناشئين والأشبال والصغار والبراعم التي تشارك ضمن أنشطة وبطولات اتحاد اللعبة خلال المواسم السابقة.

وأوضح ربيع أنه تم التعاقد مع المدرب السوري فراس حصني، والمحترف عبد الغني غالب لاعب المنتخب السوري ونادي النواعير بمدينة حماة، وتم تسجيل جعفر صباح لاعب منتخب ناشئي العراق لكرة اليد ضمن كشوفات لاعبي الفريق للعب ضمن صفوف فريق الناشئين، وكذلك ضمن صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالنادي.

تكوين الفريق

وكشف ربيع أن قيادة النادي وبمتابعة دؤوبة من سليم الجنيبي رئيس شركة بني ياس للألعاب الجماعية تم العمل منذ منتصف يونيو الماضي على تكوين فريق لرجال اليد بالنادي، من أبناء الإمارات بل أبناء النادي ممن مارسوا اللعبة سابقاً.

وقال ربيع، إننا نسعى لمشاركة إيجابية في سنتنا الأولى ضمن بطولات فئة الرجال بهذا الفريق، والذي يضم عدداً من اللاعبين الشباب، وسبق أن مثلوا النادي بهذه الفئة في الموسم قبل الماضي وعودتهم لصفوف النادي بعد انتهائهم من الخدمة الوطنية، ونعرف واقعنا مقارنة مع باقي فرق الأندية، ولكننا نستهدف بل نستشرق الأمل المنشود هو البناء للمستقبل من خلال قواعد اللعبة وقطاعات الناشئين وأن بني ياس غنيه بأبنائها، ومنهم فريق الناشئين بالنادي، والذي تدرج من مراحل الأشبال حتى أصبح أحد الفرق القوية المشاركة بمسابقات الموسم وخاصة بتواجد 3 لاعبين حالياً ضمن صفوف منتخب الإمارات للناشئين.