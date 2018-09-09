«الأمن والمنافذ» يظفر ببطولة السباحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ظفر فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي ببطولة السباحة، ضمن بطولات درع معالي القائد العام، للموسم الرياضي 2018 ـ 2019، والموارد البشرية وصيفاً، والأمن الجنائي ثالثاً، وأقيمت البطولة على مسبح جامعة نيويورك أبوظبي، بمشاركة نحو 80 سباحاً من مختلف القطاعات الشرطية.

وقال اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع، خلال حضوره فعاليات البطولة، إن شرطة أبوظبي حريصة على النهوض بالفعاليات والأنشطة الرياضية وتطويرها، مشيداً بالمستويات المتقدمة التي ظهر بها المتسابقون.

وأوضح العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير قطاع المالية والخدمات، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، أن بطولة السباحة، هي أولى البطولات التي تقام ضمن بطولات درع معالي القائد العام للموسم الرياضي 2018 ـ 2019.