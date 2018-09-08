تجربة ودية ناجحة لطائرة بني ياس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي بني ياس 2-1 ودياً، على نظيره بنادي الظفرة، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد للعبة.

والذي ينطلق يوم 14 سبتمبر الجاري، بمباريات الجولة الأولى للدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة. ويشارك الظفرة في مسابقات الكرة الطائرة للرجال للمرة الأولى.

وبالتالي يسعى الفريق إلى تقديم صورة مشرفة، وتحقيق نتائج طيبة، تحت قيادة المدرب المصري رشاد عباد، وسيكون ظهوره الرسمي الأول عندما يلتقي يوم الجمعة المقبل، مع شباب الأهلي في العين، ضمن الجولة الأولى للدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، مع العلم أن الظفرة يلعب في المجموعة الثانية، مع فرق شباب الأهلي والعين والجزيرة والوصل.

استعداد

في المقابل، تسعى طائرة بني ياس، للاستعداد بصورة مثالية للموسم المقبل، والذي ينافس فيه «السماوي» على البطولات المحلية الثلاث للرجال، ومطالب بالدفاع عن لقبه كبطل للدوري العام للطائرة رجال، والذي حققه الموسم الماضي، ومن المقرر أن يلعب بني ياس، مباراتين وديتين أخريين خلال الأيام القليلة القادمة.

يلعب بني ياس ضمن المجموعة الأولى من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، ويخوض أولى مبارياته الرسمية أمام النصر فيالعين يوم 21 سبتمبر الجاري.