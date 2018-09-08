كونتي ينضم إلى قائمة العشرة الأوائل في جولة إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

أظهر الدراج فاليريو كونتي من فريق الإمارات قوته وعزيمته، في المرحلة الثانية عشرة من جولة إسبانيا، ليتمكن من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل في هذه المرحلة الصعبة.

وانفصلت المجموعة المتقدمة بعد 10 دقائق من انطلاق السباق فحسب، حيث قاد كونتي جهود الانفصال إلى جانب 17 دراجاً آخر. وأظهر كونتي عزيمته من خلال بقائه مع المجموعة الكبيرة لمدة أربع ساعات قبل أن ينطلق في أداء هجومي متأخر مكّنه من احتلال المركز العاشر.

وشهد الجزء الأخير من السباق قبل 3كم من خط النهاية، أداءً تكتيكياً من الدراجين على التلال المنحدرة، حيث استطاع الدراج ألكسندر جينيز (فريق إيه جي 2 آر لا مونديال) تجاوز أقرب منافسيه في سباق سرعة نهائي ليفوز بالسباق.

فرصة

وفي معرض حديثه عن السباق، قال فاليريو كونتي: «حظيت بفرصة طيبة خلال سباق اليوم، إلا أنني لم أتمكن من استغلالها بالكامل، حيث لم أكن في أفضل حالاتي. نجحت في الانضمام إلى المجموعة المتقدمة الرئيسية، ولكنني فوّتُّ الانطلاق في سباق السرعة النهائي قبل نحو 30كم من خط النهاية.

حاولت الحفاظ على هدوئي بعد تجاوز مسافتي تسلق، إلا أنني لم أتمكن من الاستجابة بسرعة. ومع ذلك، فأنا واثق من أنني قادر على المساهمة في تحقيق هدف الفريق الرئيسي في المراحل المقبلة، والذي يتمثل في دعم زميلي آرو، أو أن أكونجاهزاً للانطلاق مع المجموعة المتقدمة عندما يتطلب الأمر مني ذلك».