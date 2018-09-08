دعوة سفير الإمارات في لبنان لحضور «سلة الأندية العربية»

المصدر: بيروت - البيان الرياضي

استقبل الدكتور حمد الشامسي سفير الإمارات لدى لبنان بمقر السفارة باليرزة وفد نادي بيروت بمناسبة استضافة النادي البيروتي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة التي تقام بين 2 و12 أكتوبر المقبل.

وحرص الوفد الذي ضم رئيس النادي نديم حكيم رئيس اللجنة المنظمة وإبراهيم وهبي مدير البطولة على تقديم الدعوة لسفير الإمارات لحضور حفل افتتاح البطولة، مشيداً بالتعاون في مجال الرياضة، خاصة في مجال كرة السلة في ظل قيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي للاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة والمضي باللعبة نحو آفاق عالمية.

وبدوره قدم السفير الشامسي الشكر للوفد البيروتي على الدعوة ووعد بحضور حفل الافتتاح ومشاركة الأشقاء العرب في هذا العرس الرياضي العربي.

وفي نهاية المقابلة حرص نديم حكيم رئيس النادي على تقديم درع تذكارية لسفير الإمارات تقديراً للجهود التي يبذلها في سبيل نجاح البطولة، وفي سياق آخر أكد حكيم أن التحضيرات تسير بشكل ملفت من أجل تقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة، مشيراً لحديث رئيس الاتحاد العربي إسماعيل القرقاوي بأن الاتحاد العربي ليس في حاجة لإرسال كشافين للتأكد من حسن سير التحضيرات والتعرف على الفنادق والملاعب.

وعلى صعيد الأندية المشاركة فقد أكدت 10 أندية مشاركتها حتى الآن وهي: بيروت، الهومنتمن حامل اللقب من لبنان، سبورتنج، الاتحاد السكندري حامل اللقب خمس مرات من مصر، النفط العراقي، أهلي سداب العماني، النصر بطل الدوري الليبي، العربي، والكويت بطل الدوري الكويتي بالإضافة إلى أحد بطل الدوري السعودي في حال مشاركة السعودية في البطولة.