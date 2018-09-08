بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة اليوم

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

تدشن العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، بطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة بعد اكتمال وصول الوفود والمنتخبات المشاركة والتي تستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

ويشارك أصحاب الهمم فرسان الإرادة الإماراتية في هذا المحفل الآسيوي، بوفد يتكون من 14 عضواً برئاسة عبدالله حسن الفلاسي بالإضافة للجهاز الفني والإداري للبعثة.

ويشارك منتخبنا الوطني بكل من البطل البارالمبي محمد خميس في مسابقات فئة وزن 97كجم، وأحمد خميس فئة وزن 107كجم، وعادل شانبيه فئة وزن 88كجم، وسيف الزعابي فئة 72كجم، وموزة الزيودي فئة 55كجم، وراشد أحمد فئة 97كجم، وهيفاء النقبي فئة 73كجم.

ثقة

وقال عبدالله حسن الفلاسي رئيس البعثة رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، إن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، يولي هذه المشاركة أهمية خاصة من الإعداد، لأنها المحطة الأخيرة قبل الألعاب البارالمبية الآسيوية.

فمن خلال هذه المشاركة سيتم إكساب لاعبينا خبرات جديدة سيطبقونها في الألعاب الآسيوية، من أجل حصد نتائج إيجابية التي ستؤهل أصحاب الهمم لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى هذه الشريحة من المجتمع.

وأشار إلى أن الإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم، هي ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وطالب اللاعبين المشاركين خلال هذا الحدث بمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع شعار التحدي للسير على درب النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

جهوزية

وأوضح الفلاسي أن اللاعبين ارتدوا قفاز التحدي، من أجل ضربة البداية. وأضاف: ثقتنا كبيرة في جميع أعضاء البعثة من أجل التمثيل المشرف، وأن أبطال الإمارات في قمة جاهزيتهم من أجل خوض تحدي غمار البطولة.

وفي اتصال هاتفي اطمأن ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، على بعثة منتخبنا الوطني، مؤكدا أن دولة الإمارات تترقب فوز لاعبيها وليس المشاركة فقط، وأن الاتحاد يتابع سير مجريات البطولة.

هدف

وأكد خليفة حسن إداري بعثة منتخبنا الوطني، أن تواجد الإمارات ليس من أجل المشاركة فقط، بل أن المنتخب يسعى لتحقيق نتائج جيدة.

والظفر بميداليات تعكس الإعداد الجيد والتحضير الذي سبق المغادرة إلى طوكيو، عبر البرامج ومعسكر الإعداد الذي أقمناه في ماليزيا، في إطار خطة تم وضعها مبكراً بهدف تطوير مستوى اللاعبين وإكسابهم خبرات جديدة، من خلال برامج التدريب التي وضعت لهم لتفادي السلبيات الفنية في المشاركات السابقة.

محطة

تعد مشاركة منتخبنا المحطة الأخيرة لإعداد لاعبينا في مسابقات رفعات القوة، قبل خوض غمار منافسات الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة بجاكرتا مطلع الشهر القادم.