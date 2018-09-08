حصد البطولات هدف «يد» الجزيرة في الموسم الجديد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة تدريباته اليومية، والتي انطلقت مع بداية أغسطس الماضي في إطار استعدادات فريق فخر أبوظبي للموسم الجديد الذي سينطلق في 14 سبتمبر الجاري، لموسم يطمح الفريق لعودته لسابق عهده باعتلاء منصات التتويج.

وأعلن عبد الله السويدي مشرف كرة اليد بنادي الجزيرة عن تعاقد شركة الجزيرة للألعاب الرياضية مع المدرب التونسي ثابت محفوظ ليقود الفريق الأول لكرة اليد بالنادي للموسم الجديد،.

والذي حل بديلاً لمواطنه المدرب السابق وليد بن عمر. وعن اختيار المدرب قال انه من الكفاءات الكبيرة بساحات اللعبة عربياً وخليجياً، ويتمتع بخبرات عالية وبمسيرة تكللت بالعديد من الإنجازات لقيادة دفة اللعبة في بلده تونس كمدرب لمنتخب الناشئين والشباب ومساعد لمدرب المنتخب الوطني التونسي.

بداية

وأكد عبد الله أن فريقه بدأ مشوار الإعداد منذ بداية شهر أغسطس الماضي، بعناصره السابقة من أصحاب الخبرات، إلى جانب ضم العديد من العناصر الشابة للفريق الذي يغيب عنه حالياً في رحلة الاستشفاء من الإصابة قائد الفريق جمعة عبيد والحارس احمد حسن.

وأن جميع عناصر الفريق من أبناء الإمارات، وأشار إلى أن النية تتجه نحو المدرسة التونسية للتعاقد مع المحترف الجديد، الذي سينضم لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

عزيمة

وأشار عبد الله إلى أن العزيمة والإصرار يسودان الفريق خلال التدريبات اليومية المكثفة، مستفيداً من الدروس السابقة والتي صاحبت تعثر الفريق خلال بعض مراحل الموسم الماضي والتي لم تخل من غيابات بعض اللاعبين، إلى جانب الإصابات التي لحقت بالبعض الآخر، إضافة إلى تأخرنا في التعاقد مع لاعب محترف.

وجاءت نتائجه دون الطموحات بحصولنا على المركز الثالث ببطولة كأس الإمارات والرابع بالدوري العام، وخروجنا بالدور قبل النهائي ببطولة كأس نائب رئيس الدولة، وبنفس الدور في بطولة كأس رئيس الدولة.