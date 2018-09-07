بطلة ألمانية تصاب بالشلل إثر تعرضها لحادث خلال التدريب

المصدر: د ب ا

كشفت الألمانية كريستينا فوجل، المتوجة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في منافسات الدراجات على المضمار، أنها تعاني من الشلل إثر الحادث الذي تعرضت له خلال التدريبات في يونيو الماضي.

وقالت فوجل، في مقابلة لمجلة "دير شبيجل" من المقرر أن تنشر غدا السبت "بغض النظر عن طريقة وصفكم للأمر، لا أستطيع المشي".

وأضاف "ماذا يمكنني أن أفعل؟ إنني دائما ما أقول إنه كلما تقبلت وضعا جديدا بشكل سريع، كلما تمكنت من التعامل معه بشكل أفضل. لهذا أقول لنفسي: حسنا، هذا هو الوضع الآن وعلي أن أبحث كيف سأمضي قدما، وكيف سأتغلب على الأمر".

وكانت فوجل /27 عاما/ قد تعرضت لإصابات خطيرة في العمود الفقري إثر التحامها مع دراج هولندي على المضمار، خلال التدريبات بمدينة كوتبوس الألمانية في 26 يونيو الماضي.

ودخلت فوجل في غيبوبة وخضعت لعمليتين جراحيتين، والآن تأمل في أن تتمكن من مغادرة المستشفى قبل بداية العام الجديد.

وتوجت فوجل بالميدالية الذهبية في سباق الدراجات على المضمار للفرق في أولمبياد لندن 2012، كما توجت بذهبية سباق الفردي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، إلى جانب تتويجها بلقب بطلة العالم 11 مرة.