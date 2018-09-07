مكاسب فنية لناشئي اليد في معسكر مقدونيا

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

يواصل المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، معسكره الخارجي المقام حالياً في مقدونيا، بنجاح وروح معنوية عالية وحماس بالغ من جميع اللاعبين، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة لمنتخبات الناشئين التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان من 16 - 26 سبتمبر الجاري والمؤهلة إلى كأس العالم 2019، ويستمر المعسكر الخارجي حتى يوم الاثنين المقبل.

وقد لعب المنتخب 4 تجارب ودية من أصل 6 مدرجة في برنامج المعسكر، وكانت الأولى أمام فريق فاردار وفاز الأبيض الناشيء 42-22، وتغلب أيضاً في الثانية على فريق سنيس، أحد فرق المقدمة في مقدونيا بنتيجة 24-22، قبل أن يدخل اختباراً قوياً أمام شباب نادي تروليت والمطعم أيضاً بلاعبين من مرحلة الرجال.

ويخسر منتخبنا لفارق الخبرات والقوة البدنية بنتيجة 20-36، ثم التقى مع متصدر الدوري المقدوني لقطاع الناشئين، فريق ماليتك واستعاد الأبيض نغمة الانتصارات بتحقيقه الفوز 28-26، وتتبقى تجربتان وديتان ستجمعان منتخبنا مع أندية المقدمة في مقدونيا قبل ختام المعسكر.

محطة مهمة

وأعرب محمد عبد الله شريف نائب رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، رئيس البعثة بالمعسكر عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه المنتخب من الناحيتين الفنية والبدنية في معسكر مقدونيا.

وقال في اتصال هاتفي مع «البيان الرياضي»: معسكر مقدونيا يمثل محطة إعداد هامة للأبيض الصغير واستكمالاً لخطة إعداد طويلة امتدت منذ مايو الماضي، لتأتي النتائج في التجارب الودية على مستوى الطموحات، في ظل مواجهة المنتخب لأندية المقدمة في مقدونيا.

فضلاً عن خوض إحدى التجارب مع فريق يضم مزيجاً من عناصر الشباب والرجال في فرصة إضافية لتوفير احتكاك قوي للاعبينا على مستوى عالٍ لكون الأبيض سيواجه في بطولة الأردن منتخبات تصنف ضمن المراكز الأربعة الأولى في آسيا.

تطلعات الاتحاد

وأضاف شريف: اتحاد اللعبة كان حريصاً على التدرج في مراحل الإعداد بدءاً من التجمعات الخمسة الداخلية التي أقيمت منذ مايو الماضي، قبل أن تعقب منتصف شهر أغسطس بالتوجه إلى معسكر خارجي قصير في سلطنة عمان، لتتواصل مراحل الإعداد حالياً في معسكر مقدونيا نتطلع من خلالها بلوغ لاعبي الأبيض الجهوزية المطلوبة قبيل التوجه إلى البطولة الآسيوية.

بعثة

يرأس بعثة المنتخب الوطني إلى معسكر مقدونيا، محمد عبدالله شريف نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وتضم الجهاز الفني المكون من المدرب الوطني قاسم عاشور، ومساعد المدرب إبراهيم الأميري، والإداري جمال أحمد، إلى جانب 20 لاعباً.