دراج شرطة أبوظبي يشارك في بطولة طواف العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك النقيب خليفه عبد الله الحمادي، الدراج بشرطة أبوظبي، في بطولة طواف العالم للدراجات الهوائية، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية «غراند فوندو» في مدينة فيرسيا في الجمهورية الإيطالية.

وكان السباق انطلق من مركز مدينة فيروسيا مروراً بجبال الألب وبحيرة لوقانو السويسرية والعودة لنقطة النهاية في مركز المدينة، وقال النقيب خليفه الحمادي، مدير فرع القضايا الجنائية في إدارة القضايا، في مديرية الشؤون القانونية، بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، إنه أول ضابط من شرطة أبوظبي يتأهل لهذا السباق بعد حصوله على المركز السادس في سباق تحدي سبينس دبي لمسافة 92 كم، الذي أقيم بإمارة دبي في ديسمبر من العام الماضي.

وأوضح أن السباق شارك فيه 2558 دراجاً من (60) دولة، لمسافة 130 كم، وبلغ ارتفاع الجبال التي يمر فيها السباق 2056 كم عن مستوى سطح البحر، مشيراً إلى حصوله على المركز 172 من المجموع العام، قاطعاً المسافة في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و25 دقيقة.

وقدم الحمادي، الشكر إلى القيادة الشرطية بأبوظبي، على دعمها اللامحدود للرياضة والمنتسبين الرياضيين، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذه البطولة العالمية.