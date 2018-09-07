شهاب إلى ربع نهائي مونديال السنوكر

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

تأهل نجم منتخبنا الوطني للسنوكر محمد مصطفى شهاب للدور ربع النهائي لبطولة العالم لمحترفي السنوكر، التي تقام في تايلاند، بعد فوزه المثير أمس على بطل العالم للمحترفين مارك ويليامز في انطلاقة مرحلة الإقصاءات بنتيجة 6-4 بعد مباراة مثيرة، أثبت فيها شهاب جدارته في مقارعة أفضل نجوم اللعبة في العالم.

وكان شهاب تأهل في مرحلة المجموعات بعد فوزه على الإنجليزي ديفيد جلبرت 5-4 في المجموعة الثامنة، لينال إحدى بطاقتي هذه المجموعة مع الإنجليزي مارك سيبلي المصنف الأول على مستوى العالم، محققاً فوزين في مجموعته، ليصبح فوزه في دور الـ 16 أمس، الثالث له على التوالي في البطولة التي تختتم غداً السبت.