أيوب حسين.. ثاني خبير في «كاراتيه الإمارات»

المصدر: دبي - علي شدهان

الكاراتيه، لعبة لا يمكن الحصول فيها على الألقاب الفردية بسهولة أبداً، لا بد من ماض حافل وحاضر مميز كي يحصل ممارسها على حزام أو لقب خبير أو أي درجة ترقي إلى أعلى في مشوارها الطويل جداً، أيوب حسين النجم الأسبق للمنتخبات الوطنية، الرئيس السابق لعدد من اللجان الفاعلة في اتحاد الإمارات للكاراتيه، المدير التنفيذي الحالي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، حقق حلمه بالحصول على لقب خبير، ليكون ثاني خبير في «كاراتيه الإمارات» بعد زميل عمره في المنتخبات الوطنية الخبير محمد عباس.

وفي احتفالية مبسطة أول من أمس بدبي، قدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، «شهادة خبير كاراتيه» إلى أيوب حسين بحضور أحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وعدد من أبناء «كاراتيه الإمارات».