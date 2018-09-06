محمد شهاب إلى ربع نهائي مونديال السنوكر

المصدر: متابعة- ياسر قاسم

تأهل نجم منتخبنا الوطني للسنوكر محمد مصطفى شهاب للدور ربع النهائي لبطولة العالم لمحترفي السنوكر التي تقام في تايلاند بعد فوزه المثير نهار الخميس على بطل العالم للمحترفين مارك ويليامز في انطلاقة مرحلة الاقصاءات بنتيجة 6-4 بعد مباراة مثيرة، أثبت فيها شهاب جدارته في مقارعة أفضل نجوم اللعبة في العالم.

وكان شهاب تأهل في مرحلة المجموعات بعد فوزه المثير على الإنجليزي ديفيد جلبرت 5-4 في المجموعة الثامنة ونال إحدى بطاقتي هذه المجموعة مع الإنجليزي مارك سيبلي المصنف أول على مستوى العالم، محققاً فوزين في مجموعته، ليصبح فوزه في دور الـ 16، الثالث له على التوالي في البطولة التي تختتم يوم السبت.