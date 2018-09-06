شهاب يهزم أفضل لاعب تايلاندي في مونديال السنوكر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل نجم منتخبنا الوطني للسنوكر والمصنف الأول محمد مصطفى شهاب تألقه في بطولة العالم للمحترفين «6 كرات» في تايلاند، أول من أمس، ونجح في الفوز في ثاني مبارياته ضمن المجموعة الثامنة على اللاعب ثاناوات وهو أفضل لاعب في تايلاند البلد المضيف بنتيجة 5-4، بعد مباراة قوية اتسمت بالندية والتعادلات حتى حسمها نجم منتخبنا شهاب في الشوط الفاصل.

وكان شهاب خسر مباراته الأولى أمام الإنجليزي مارك سيبلي المصنف الأول على العالم، بالنتيجة نفسها 5-4، بعد أداء عالي المستوى من شهاب، وتضم المجموعة أيضاً، الإنجليزي ديفيد جيلبرت الذي انحصرت بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة بينه وبين شهاب، ويتأهل اثنان من كل مجموعة لدور الـ 16 للبطولة التي تختتم السبت المقبل.