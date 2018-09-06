«فيافي» تتصدر الإيذاع البكار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بميدان المرموم، صباح أمس، الجولة الأولى من تمهيدي المرموم (مكرمة حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة)، وذلك من خلال إقامة ستة عشر شوطاً لسن الإيذاع لمسافة 4 كيلو مترات لهجن أبناء القبائل، واستحقت «فيافي» ملك حمد سعيد بالحطم العامري، الحصول على صدارة الشوط الأول للإيذاع البكار المحليات بزمن 6:07:8 دقائق.

وبالمقابل حسمت «الفايزة» بشعار سالم سهيل مصبح الكتبي الصراع في الشوط الثاني للبكار المهجنات مسجلة توقيتاً بلغ 5:59:4 دقائق، وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، ونجح «الحذر» المملوك لمحمد سالم محمد عايد الكتبي في الحصول على صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات في زمن 6:11:5 دقائق، أما «ضاري» لأحمد خليفه بالرشيد السويدي، فكان هو صاحب المركز الأول في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بتوقيت 6:05:7 دقائق.

«شرف» تتصدر الخامس

ومنحت «شرف» مالكها سعيد محمد الكليلي العامري شرف الحصول على ناموس الشوط الخامس للبكار المحليات بزمن 6:04:8 دقائق، وكانت «الشاهينية» لأحمد سلطان الشر الخاطري عند الموعد في الشوط السادس للبكار المهجنات والذي حصلت على صدارته في توقيت 6:06:6 دقائق، ومنح «ناصي» مالكه محمد راشد مبارك الكتبي المركز الأول في الشوط السابع للجعدان المحليات وذلك في توقيت 6:03:5 دقائق، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن للجعدان المهجنات لمصلحة «شايم» بشعار محمد حميد سعيد المهيري وذلك بزمن 6:05:5 دقائق.

«طرب» تغرد في التاسع

وتصدر الشوط التاسع للبكار المحليات، المطية «طرب» المملوكة لـبدر رامس محمد الجحافي بتوقيت وقدره 6:02:4 دقائق، واحتاجت «غند» ملك هلال مصبح صالح المزروعي إلى زمن 6:04:1 دقائق للوصول إلى خط النهاية في الشوط العاشر للبكار المهجنات، وبالمقابل تمكن «لزام» ملك محمد حمد بالقرين العامري من التقدم على منافسيه من المطايا في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً قدره 6:09:8 دقائق، وجاء «الطيار» المملوك لسعيد سالم علي الشيخ على قمة الجعدان المهجنات في الشوط الثاني عشر بزمن 6:04:06 دقائق.

تفوق «طيف»

وأنهت «طيف» التحديات في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات لمصلحتها وأهدت مالكها عبد العزيز محمد مبارك السعدي الصدارة في توقيت 6:05:17 دقائق، بينما ظفرت «أنهار» لحمد سالم سعيد الحجري بالمركز الأول في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات بزمن 6:05:1 دقائق، وتمكن «أدهم» المملوك لخالد سعيد عبد الله بروك الحميري من الوصول إلى خط النهاية في زمن 6:08:2 دقائق ليحصل على صدارة الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات.