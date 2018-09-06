سموحة بطلاً لدولية محمد بن خالد لكرة اليد

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

توج فريق سموحة المصري، بكأس بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، والتي اختتمت أول من أمس بصالة نادي الشارقة صاحب الضيافة، وبتنظيم من شركة اجاكس الرياضية، وأقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي بالشارقة، وكانت الجولة الخامسة والأخيرة قد أعلنت نتائجها عن احتلال فريق سموحة المصري المركز الأول ولقب البطولة للمرة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق الأهلي المصري رغم فوز الأخير عليه 24/‏25.

وكان الأهلي بحاجة إلى الانتصار بفارق 3 أهداف وهو ما عجز عن تحقيقه، ليصبح وصيفاً، ويهدي اللقب لشقيقه سموحة، وفق اللائحة الفنية للبطولة، وجاء فريق الشارقة صاحب الأرض ثالثاً في الترتيب، وبالرصيد نفسه 10 نقاط، بعد فوزه على فريق الهدى السعودي بنتيجة 29/‏ 18، ومنح فارق الأهداف أيضاً فريق الأهلي البحريني المركز الرابع، ليأتي الهدى السعودي خامساً وأخيراً ولم يتذوق الفريقان حلاوة الفوز، بينما تعادلا في لقائهما المشترك 24/‏24.

حضور مميز

وحضر حفل الختام، الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة وسالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ومحمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ومحمد الحصان رئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في البطولة وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد ونادي الشارقة.

تتويج وتكريم

وقام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي بتسليم الفريق السكندري الميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما نال شقيقه الأهلي المصري الميداليات الفضية وحصل فريق الشارقة على الميداليات البرونزية، وتم تكريم الجهات والمؤسسات المساهمة في النجاح والفرق المشاركة والحكام، كما تم تكريم أفضل اللاعبين في البطولة، ومن بينهم من فريق الشارقة المحترف المصري علي الزين، أفضل ظهير أيسر وهداف البطولة، وطارق حسن أفضل صانع ألعاب.

جلفار يهنئ ويشيد

وهنأ محمد عبد الكريم جلفار رئيس الاتحاد، قيادة نادي الشارقة بالتنظيم الناجح والمثالي لهذه البطولة التي تخلد ذكرى شخصية قدمت الكثير للرياضة، كما هنأ الفرق الثلاثة الأولى واعتبر الجميع فائزين باللقب، الذي حسم بفارق الأهداف ما يعكس المستوى الفني الرفيع للبطولة، كما ثمن مشاركة فريقي الأهلي البحريني والهدى السعودي واعتبر الجميع حقق مراده من المشاركة والتي تأتي في إطار استعدادات الفرق لموسم اللعبة كل في بلده.