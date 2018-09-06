أوليسي يتطلع للاحتفاظ بلقب السباق الكندي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعود دييغو أوليسي من فريق الإمارات، إلى مسار السباق الذي حقق فيه آخر فوز له في سباقات اليوم الواحد، حيث يستعد الدراج الإيطالي للمشاركة في سباق الجائزة الكبرى في كيبيك وسباق الجائزة الكبرى في مونتريال. وكان أوليسي قد فاز بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى في مونتريال العام الماضي، وكان ذلك فوزه الثاني في سباقات اليوم الواحد مع فريق الإمارات، ويأمل أن يقدم أداء مماثلاً، ويحقق الفوز من جديد هذا العام.

وسينضم إلى أوليسي عدد من زملائه في الفريق، بمن فيهم ألكسندر كريستوف، بطل أوروبا السابق، والفائز في المرحلة الأخيرة من جولة فرنسا لعام 2018؛ إلى جانب روي كوستا، وألكسندر ريابوشينكو، ومانويل موري، وماركو ماركاتو، ويان بولانك. وسيقود الفريق خلال السباقين، المدير الرياضي سيموني بيدرازيني.