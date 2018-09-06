الاستعدادات تتواصل لانطلاق موسم تحدي «كأس بورشه»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل الاستعدادات، لبطولة تحدي كأس بورشه جي تي الشرق الأوسط، وأطول سلسلة إقليمية لسباقات السيارات في أكثر من بلد، لموسمها العاشر التاريخي، والتي تنظمها شركة سباقات ليخنر، بالنيابة عن شركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا منذ انطلاقها في ديسمبر 2009، حيث يشهد الموسم العاشر العديد من التغييرات في شكله، مع تواصل إقامة السباق الختامي للبطولة على حلبة البحرين الدولية، كسباق داعم لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019.

وتتمتع بطولة سباقات السيارات المتطابقة بسمعة عالمية وجاذبية متنامية، ويشكل الموسم العاشر حدثاً بارزاً يضاف إلى سجل إنجازاتها في تطوير المواهب الناشئة والإقليمية، ويتألف الموسم الجديد من سلسلة رياضة السيارات الإقليمية من 15 سباقاً خلال ست عطلات نهاية الأسبوع، بدلاً من سباقين فقط.