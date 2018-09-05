واليس يقتحم «التوب 20» في السباق إلى غولف دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حقق الإنجليزي مات واليس لقب بطولة الدنمارك المفتوحة ليقفز إلى «التوب 20» في ترتيب الجولة الأوروبية للغولف «السباق إلى دبي»، ويؤمن مكانه ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية للموسم التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح واليس من الحصول على لقبه الرابع في مسيرته في الجولة الأوروبية للغولف التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، ليتقدم من المركز 21 إلى المركز 17، على لائحة الترتيب العام بمجموع 1,451,639 نقطة هذا الموسم، وجاء فوز واليس بعد التفوق في الجولة الفاصلة على الثلاثي لي وييستوود وستيفن براون وجوناثان طومسون، ليحصد لقبه الثاني هذا العام بعد فوزه على أندرو جونستون في بطولة الهند المفتوحة، وبدا ويستوود جاهزاً لتحقيق أول فوز له في الجولة الأوروبية منذ عام 2014، لكنه تراجع بعد وقت قصير في الحفرة الأولى من المباراة الفاصلة، لكن الإنجليزي الذي يشغل منصب نائب قائد كأس رايدر على وشك حجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية بعد أن قفز من المركز 55 إلى المركز 43 بمجموع 658,644 نقطة، ومن جانبه، ضمن ثوربيورن أولسن أول ظهور له في كأس رايدر بعد أن فشل ماثيو فيتزباتريك وإيدي بيبريل في إنهاء البطولة من قمة المتصدرين للحصول على المركز النهائي الأوتوماتيكي.