«روعة» تتقدم اللقايا البكار في تمهيدي المرموم

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس، تنافساً محموماً بين العزب المختلفة لأبناء القبائل بحثاً عن الظفر بالناموس، في أول ظهور لهجن أبناء القبائل في تمهيدي المرموم (مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم)، وذلك عبر ستة عشر شوطاً لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات. وتمكنت (روعة) المملوكة لـراشد عبيد علي بالرشيد الكتبي، من وضع بصمتها على الشوط الأول للبكار المحليات مسجلة توقيتاً وقدره 6:00:13 دقائق. أما سعيد مبارك سعيد حمد المنصوري فقد قدم (الشاهينية) على القمة في الشوط الثاني للبكار المهجنات بزمن بلغ 6:00:12 دقائق، وذهبت صدارة الشوط الثالث للجعدان المحليات لمصلحة (عجيب) بشعار راشد محمد مبارك الظاهري الذي حقق توقيتاً 5:58:0 دقائق، وكسب (هوجاس) لـ علي سعيد سالم الزرعي التحدي في الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 6:00:2 دقائق.

فوز (منحاف)

وظفرت (منحاف) ملك راشد علي راشد ساعد الظاهري بالصدارة في الشوط الخامس للبكار المحليات مسجلة زمناً 6:04:4 دقائق، وكانت صدارة الشوط السادس للبكار المهجنات من نصيب (المسك) لـعلي خليفة سلطان بالرشيد السويدي والتي وصلت إلى خط النهاية في توقيت 6:04:2 دقائق، وحسم (وصيف) المملوك لـجمعه سعيد علي الزرعي صراعات الشوط السابع للجعدان المحليات مسجلاً أفضل توقيت في جميع الأشواط بلغ 5:57:5 دقائق، ونجح (طلوع) لمحمد سلطان بن ميرين الكتبي في الظفر بصدارة الجعدان المهجنات في الشوط الثامن بزمن 6:03:7 دقائق، وفازت (طغى) المملوكة لـيريو سعيد غانم المنصوري بالمركز الأول في الشوط التاسع للبكار المحليات وذلك بتوقيت 6:05:9 دقائق، واحتاجت (جمايل) المملوكة لأحمد ناصر سرود الخيلي لــ 6:03:0 دقائق لحسم صدارة الشوط العاشر للبكار المهجنات.

تألق (وليف)

الشوط الحادي عشر والمخصص للجعدان المحليات كان من نصيب (وليف) لحمد مطر حمد عميره الشامسي، الذي وصل لخط النهاية في زمن 6:01:4 دقائق، وبالمقابل كان (متعب) ملك منصور ناصر علي سرود الخيلي هو صاحب ناموس الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات بتوقيت 6:02:5 دقائق، ومضت تفاصيل الشوط الثالث عشر للبكار المحليات لمصلحة (الأميرة) المملوكة لـيريو سعيد غانم المنصوري والتي سجلت توقيتاً بلغ 6:05:4 دقائق، قبل أن تأتي (منوه) وتهدي سلطان سالم نايع سالم الغفلي صدارة الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات بزمن 6:07:3 دقائق، ومضى المركز الأول في الشوط الخامس عشر للجعدان المحليات لمصلحة (غازي) بشعار حمد مطر عميره الشامسي الذي حقق زمناً بلغ 6:04:8 دقائق.

ختام

في ختام الأشواط قدم سعيد سالم بن لوتيه العامري (الفاتن)، على صدارة الجعدان المهجنات بتوقيت وقدره 6:04:5 دقائق.