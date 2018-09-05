«الشارقة للدفاع عن النفس» يجتمع مع مدربي التايكواندو

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان الرياضي

في إطار برامج الاجتماعات المتواصلة التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مع مختلف مدربي النادي، واستكمالاً لبرامج رصد الألعاب وخطط عملها، وآليات تطويرها، قام طارق السويدي عضو مجلس الإدارة ومشرف رياضة التايكواندو والجودو، بعقد اجتماع موسع مع مدربي رياضة التايكواندو أول من أمس، وحضر الاجتماع الذي أقيم بمقر النادي، أيوب لشكري المدير التنفيذي للنادي وكافة مدربي التايكوندو من الرجال والنساء والإداريين، ونقل السويدي تحيات مجلس الإدارة للمدربين، وأعرب عن تقدير النادي لكافة المدربين، وخاصة التايكواندو،على جهودهم في تدريب المشاركين والمشاركات في مختلف المراحل، وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى مواصلة تحقيق النتائج المتميزة للاعبي ولاعبات النادي في اللعبة، وبحث خطط تطويرها وتنمية الإقبال عليها فضلاً عن المشاركات المختلفة خلال الموسم الرياضي الحالي.

وناقش السويدي مع الحضور مختلف الأمور الفنية الخاصة برياضة التايكواندو، في إطار رؤية مجلس الإدارة في مواصلة النادي واستعداد إدارة النادي بتقديم كل سبل الدعم لمدربي رياضات الدفاع عن النفس بالنادي فنياً، بما ينعكس إيجاباً على الرياضة الإماراتية بشكل عام والرياضة في إمارة الشارقة بشكل خاص وتنظيم الدورات التدريبية والبطولات واللقاءات التي يستفيد منها المشاركون والمشاركات لتطوير مستوياتهم الفنية وتمكينهم من الاحتكاك واكتساب الخبرات، وجرى استعراض مختلف الآراء التي من شأنها أن تشكل إضافة لمواصلة النهوض برياضة التايكواندو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في كافة المجالات في إطار ما تشهده من إقبال لافت من قبل الأبناء والبنات للمشاركة في مختلف الحصص التدريبية التي يقدمها النادي.