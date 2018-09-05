يد شباب الأهلي يستعد للسوبر في البحرين

المصدر: Ⅶدبي - فائز بجبوج

في إطار تحضيراته لمباراة السوبر والموسم الجديد، يقيم فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي معسكراً إعدادياً بالبحرين في الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر الجاري، يؤدي خلاله ثلاث تجارب إعدادية، وتضم البعثة 20 لاعباً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري. وكان فريق كرة اليد بالنادي بدأ استعداداته مبكراً، حيث انطلقت المرحلة الأولى بالإعداد البدني في الأول من أغسطس تحت إشراف المدرب المواطن خالد أحمد، وتواصلت التحضيرات وسط اهتمام إداري كبير، وكشف ماجد أهلي عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي ومشرف فريق كرة اليد، أن المعسكر يهدف إلى تجهيز الفريق بالصورة المثلى لبطولة السوبر التي يلتقي خلالها شباب الأهلي بالشارقة، علماً بأن الفائز في هذه المباراة سيواجه بطل البحرين في لقاء السوبر الإماراتي البحريني.