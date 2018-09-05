أصحاب الهمم جاهزون لآسيوية طوكيو لرفعات القوة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم في مسابقة رفعات القوة استعداداته للمشاركة ببطولة آسيا وأوقيانوسيا لرفعات القوة، والتي تنظمها العاصمة اليابانية طوكيو اعتباراً من الغد وتستمر حتى 13 من الشهر الجاري، وتليها مباشرة المشاركة في الحدث الأكبر والمنتظر بالألعاب الآسيوية البارالمبية، والتي تستضيفها جاكرتا من 5-14 أكتوبر، وتضم قائمة المنتخب الذي أقام معسكراً إعدادياً في تايلاند تمهيداً للمشاركة، كل من البطل الأولمبي محمد خميس خلف، وأحمد خميس نوري، وعادل شانبيه، وسيف محمد الزعابي، وموزة عبيد الزيودي، وراشد حسن أحمد وهيفاء راشد النقبي، ويترأس البعثة عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات في اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم.