شهاب يحرج المصنف الأول في مونديال السنوكر بتايلاند

المصدر: Ⅶبانكوك - البيان الرياضي

بدأ نجم منتخبنا الوطني للسنوكر والمصنف الأول محمد مصطفى شهاب، مشواره في بطولة العالم للمحترفين «6 كرات» في تايلاند، أول من أمس، بقوة وقدم مباراة تاريخية في مواجهة الإنجليزي مارك سيبلي المصنف الأول على مستوى العالم، والتي انتهت بفوز الأخير 5-4، ووقف شهاب نداً قوياً لأفضل لاعب في العالم حيث ظلت النتيجة متعادلة 4-4 قبل أن يحسمها سيبلي في الشوط الفاصل بعد مباراة ماراثونية، وجد فيها شهاب الإشادة والتقدير من كل المشاركين محترفي اللعبة في العالم، وجاءت المواجهة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً التايلاندي تاناوات والإنجليزي ديفيد جيلبرت وسوف يخوض شهاب اليوم، مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة أمام الإنجليزي جيلبرت ويتأهل اثنان من كل مجموعة لدور الـ 16، وجاءت مشاركة شهاب ضمن هذه البطولة الكبرى بصفته ثالث العالم في البطولة التي أقيمت أخيراً في مالطا ورافقه كل من محمد عبدالله رئيساً للوفد والكابتن سالم علي سالم مدرباً، وأوضح رئيس البعثة في تايلاند محمد عبدالله، أن محمد شهاب قدم مباراة مذهلة وكان قريباً من الفوز على أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أن كثيرين وصفوا مستوى المباراة والندية التي تميزت بها بـ «نهائي مبكر» على مستوى العالم.

ومن ناحيته، أثنى سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر على المستوى الذي ظهر به محمد شهاب في واحدة من أقوى بطولات العالم لمحترفي اللعبة في العالم، وقال إن شهاب عبر عن نفسه بشكل مميز بعد أن أهله فوزه كثالث على العالم في بطولة مالطا، وعبر كذلك عن مستوى اللعبة في الإمارات.