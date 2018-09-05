«دبي البحري» يدشن سباقاته 14 الجاري

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

يبدأ يوم 14 من الشهر الجاري، موسم سباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 2018-2019، ويسارع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المسؤولة عن النشاط الرياضي البحري في الإمارة الخطى من أجل استكمال التجهيزات لبدء فعاليات الموسم الجديد في الموعد المحدد والتحضير للمنافسات المختلفة التي يحتضنها كالمعتاد، وهي القوارب والسفن الشراعية المحلية 22 و43 و60 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والقوارب والزوارق السريعة والدراجات المائية والشراعية الحديثة وكايت سيرف وصيد الأسماك، ويتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتي تنطلق منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى شهر أبريل المقبل، حيث من المنتظر أن ينظم النادي 29 حدثاً مختلفاً على مدار الموسم الجديد.

البداية بالشراعية

وتنطلق سباقات الموسم الجديد، بإقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وينظم النادي في الشهر نفسه الجولة الافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً يوم 22 سبتمبر الجاري، ويحفل شهر أكتوبر المقبل، بالعديد من السباقات أبرزها الجولتان الثانية والثالثة (الختامية) من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً يومي 6 و20 أكتوبر، بينما ستنطلق منافسات بطولة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم 12 أكتوبر، بإقامة الجولة الأولى، فيما تقام الجولة الثانية يوم 16 من الشهر نفسه، ويقام سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً يوم 27 منه، وتستكمل منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بإقامة الجولة الثالثة والختامية يوم 10 نوفمبر المقبل.

حدث عالمي

وتنطلق أولى جولات الشراعية الحديثة، يوم 3 نوفمبر، ومن المنتظر أن ينظم النادي مع نهاية الشهر نفسه، حدثاً عالمياً أو بطولة كبيرة في النصف الثاني، مثلما جرت العادة في المواسم الأخيرة، ويشهد شهر ديسمبر المقبل، انطلاقة منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً بإقامة منافسات الجولة الأولى يوم السبت 15 منه، بينما يشهد الشهر نفسه إقامة أغلى بطولات التجديف المحلية 30 قدماً، بإقامة منافسات كأس آل مكتوم، يوم 8 ديسمبر.

منافسات 2019

ومع تباشير العام الميلادي الجديد 2019، ستنطلق أولى جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، يوم 12 يناير، على أن تقام الجولة الثانية يوم 26 منه، بينما ستقام الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة 19 يناير، وتقام الجولة الثانية من تلك البطولة، في الثاني من فبراير، بينما فيما يشهد يوم 9 من الشهر نفسه، إقامة منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وستقام في الشهر نفسه جولتان من الشراعية الحديثة يومي 15 و23، بينما ستحلق مظلات الكايت سيرف، وتبحر ألواحها من جديد في شواطئ دبي في الأول من شهر فبراير، وتنطلق الجولة الثالثة من الشراعية الحديثة يوم 23 منه، إضافة إلى أنشطة أخرى متنوعة.

مسك الختام

سيكون مسك ختام سباقات الموسم الرياضي البحري 2018-2019، في شهر أبريل المقبل، مع إقامة السباق الأغلى ملحمة القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، والذي يقام سنوياً برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.