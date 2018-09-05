نادي ضباط شرطة رأس الخيمة يختتم برنامج الرماية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أشاد المقدم فهد عبدالله بن جمعة، رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة، بمدى حرص واهتمام وزارة الداخلية، واتحاد الشرطة الرياضي، على تحفيز وتشجيع إقامة البرامج والفعاليات الرياضية بشرطة رأس الخيمة، مع حرصهم على إشراك أبناء منتسبي الشرطة في هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية المتميزة، بتخصيص برامج صيفية خاصة لأبناء المنتسبين تعلمهم ضبط النفس، والإصرار على التصميم، والمثابرة، والتركيز.

جاء ذلك، خلال كلمة المقدم فهد عبدالله بن جمعة، التي ألقاها خلال حفل ختام فعاليات برنامج الرماية لأبناء المنتسبين، الذي أُقيم بنادي ضباط شرطة رأس الخيمة بحضور سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بشرطة رأس الخيمة وعدد من الضباط والأفراد.