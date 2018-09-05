ختام دورة الريشة الطائرة الآسيوية في «نادي الثقة» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم مساء اليوم، بنادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، فعاليات ورشة التطوير الآسيوية لرياضة الريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة واستمرت فعالياتها ثلاثة أيام، ويشارك في ورشة العمل 20 متدرباً من الإمارات وباكستان والكويت والسعودية ونيبال والبحرين والأردن والفلبين، ويقدم الورشة نخبة من المحاضرين الدوليين للاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، حيث شملت الدورة، والتي استمرت لثلاثة أيام متتالية، المهارات الأساسية لرياضة الريشة الطائرة وطرق تدرب فئة ذوي الإعاقة وعوامل الأداء في رياضة الريشة الطائرة، وتخللها إلى المحاضرات، أعمال وتمارين تطبيقية وكيفية التعامل مع الكرسي المتحرك في هذه الرياضة.