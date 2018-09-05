«عمومية» طارئة باتحاد الكرة 13 سبتمبر

المصدر: Ⅶدبي - العوضي النمر

قرر اتحاد الكرة توجيه دعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية «طارئة» يوم 13 الجاري في مقره بدبي، لاعتماد رئيسين جديدين للجنتي الاستئناف والانضباط، بعد اعتذار رئيسيهما مؤخراً، وكان المستشار علي خلفان الظاهري تقدم باعتذار رسمي عن رئاسة لجنة الاستئناف لعدم تمكنه من الاستمرار في مهمته المكلف بها، من «عمومية» الاتحاد الماضية التي عقدت في مايو الماضي، وسبقه المستشار أحمد الزعابي، الذي كان أول من اعتذر عن رئاسة لجنة الانضباط بعد اعتمادها، ورشح الاتحاد شخصية بديلة ولكنها اعتذرت في الساعات الماضية.