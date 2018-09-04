الإنجليزي مات واليس يقتحم "التوب 20" في "السباق إلى دبي"

المصدر: وام

حقق الإنجليزي مات واليس لقب بطولة الدنمارك المفتوحة ليقفز إلى "التوب 20" في ترتيب الجولة الأوروبية للجولف "السباق إلى دبي" ويؤمن مكانه ضمن قائمة أفضل 60 لاعبا هذا الموسم للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة " جولة موانئ دبي العالمية للجولف" البطولة الختامية للموسم التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للجولف خلال شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونجح واليس في الحصول على لقبه الرابع في مسيرته في الجولة الأوروبية للجولف التي تقام سنويا تحت شعار "السباق إلى دبي" ليتقدم من المركز 21 إلى المركز 17 على لائحة الترتيب العام بمجموع 1,451,639 نقطة هذا الموسم.

جاء فوز واليس بعد التفوق في الجولة الفاصلة على الثلاثي لي وييستوود وستيفن براون وجوناثان طومسون ليحصد لقبه الثاني هذا العام بعد فوزه على أندرو جونستون في بطولة الهند المفتوحة.

يذكر أن المراكز الثلاثة الأولى في السباق إلى دبي بقيت بدون تغيير حيث يحتل الإيطالي فرانشيسكو موليناري المركز الأول برصيد 4,635,909 نقطة ويحل باتريك ريد في المركز الثاني بمجموع 3,057,948 نقطة ومازال حامل لقب "السباق إلى دبي" الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الثالث بمجموع 2,805,042 نقطة.