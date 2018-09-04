علي اللنجاوي ينضم رسمياً لـ«لفيكتوري تيم»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

أعلن فريق الفيكتوري تيم رسمياً عن انضمام البطل الإماراتي علي اللينجاوي، حيث وقع البطل عقداً مع الفيكتوري تيم، ويجسد انضمام اللنجاوي رؤية الفريق في استقطاب مواهب وطنية لصقلها وتدريبها لتكون مستعدة لمواجهة تحديات وبطولات عالمية.

ويضم حالياً الفيكتوري تيم أبطالاً إماراتيين عالميين رفعوا راية الدولة في العديد من المحافل الدولية من مثل البطلين سالم العديدي وعيسى آل علي، وبطل الفورمولا العالمي أحمد الهاملي، وبطل الفورمولا 4 منصور المنصوري الذي يمثل الفريق حالياً في بطولة العالم للفورمولا 2، والبطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم الذي انضم مؤخراً للفريق ليتنافس هذا العام في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إف 4 اس».

وقال حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم: «إن المؤسسة تعمل جاهدة من أجل تجديد دمائها، بضخ عدد من المواهب واستقطاب أبطال إماراتيين في عالم الرياضات البحرية، أصحاب الإبداع، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا خير سفراء للوطن والمؤسسة في البطولات العالمية»، وأكد أن اللنجاوي يعد من أبرز المواهب الإماراتية في عالم الرياضات البحرية حيث سطر عدداً من الإنجازات المتميزة وسطر تاريخاً متميزاً في البطولات والتحديات التي خاضها ليحقق إنجازات يُفتخر بها.

وأضاف، انضمام البطل الإماراتي صاحب الإنجاز المهم في عالم الرياضات البحرية يتطابق مع طموحات الفريق، مؤكداً أن أداءه الجيد سيساهم في تحقيق نتائج مميزة ومهمة.

من جانبه، أعرب البطل الإماراتي علي اللنجاوي عن سعادته بالانضمام إلى فريق الفيكتوري تيم والفرصة المقدمة له، واعداً بتقديم الأفضل وتحقيق بطولات عالمية تحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة أولاً ثم لمؤسسة الفيكتوري تيم الرائدة في عالم الرياضات البحرية.

جاء الإعلان عن انضمام البطل الإماراتي من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المؤسسة بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد المطيوعي، وغانم المري عضو مجلس الإدارة، والبطل علي اللنجاوي والطاقم الإداري والفني، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.