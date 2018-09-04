«الكاراتيه» يشارك في «عربية مصر» و«مونديال إسبانيا»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، اجتماعه الرابع لسنة 2018 بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، وبحضور أعضاء المجلس، عوض الدرمكي نائب الرئيس، ومروان سنكل نائب الرئيس، وحميد شامس الأمين العام المساعد ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة. في حضور محمد عباس المدير التنفيذي وهشام سري السكرتير الفني للاتحاد.

حيث قام المجلس باعتماد مشاركة منتخب الرجال والسيدات في البطولة العربية المقامة في مصر يومي 29 و 30 سبتمبر الحالي، والمشاركة في بطولة العالم بإسبانيا في الفترة من 5-11 نوفمبر 2018. كما تمت مناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في مسابقات الموسم 2018/‏‏ 2019، وقام السكرتير الفني بتقديم عرض لبعض النقاط الفنية التي تخص مشاركة الأندية، وتمت مناقشة تفعيل دور اللجان العاملة وتقديمهم تقارير دورية لمجلس الإدارة.