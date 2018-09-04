ورشة عمل لـ«دورة الشيخة هند للسيدات» اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي، صباح اليوم في فندق سوفيتيل داون تاون، بشارع الشيخ زايد، ورشة عمل لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية للنسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها، التي تقام تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك خلال الفترة من 16 - 30 أكتوبر المقبل، ودعت لجنة المرأة والرياضة منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص لحضور ورشة العمل، التي سيتم فيها الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة خلال الفترة من 4 سبتمبر الجاري وحتى 4 أكتوبر المقبل، كما سيتم تقديم شرح واف للوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السادسة من الدورة، كما سيتم عرض شروط التسجيل بالدورة بشكل مفصل، والفئات المسموح لها بالمشاركة في منافسات الدورة، وكذلك نظام المنافسات، كما ستتاح الفرصة أمام المشاركات في الورشة لطرح الاستفسارات والأسئلة ومناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسجيل واللوائح الخاصة بكل رياضة، وسيكون أعضاء اللجنة المنظمة للدورة وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، حاضرين في الورشة للإجابة عن كل الاستفسارات وتوضيح أي معلومات تطلبها المشاركات في الورشة، كما سيتم الإعلان عن برنامج المنافسات وأماكن إقامتها وفئات المشاركة.