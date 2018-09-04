هجن العاصفة تتصدر تحديات الإيذاع

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

شهدت مؤسسة هجن العاصفة حضوراً مميزاً من خلال ثاني أيام تمهيدي المرموم (مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم) الذي شهد إقامة أربعة عشر شوطاً لسن الإيذاع لمسافة 4 كيلومترات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ووضع الشعار الملكي تحت قيادة المضمر غياث الهلالي بصمته على الأشواط الستة الأولى، حيث تقدمت (الشاهينية) في الشوط الأول للبكار المحليات ووصلت إلى خط النهاية في توقيت بلغ 6:08:5 دقائق، وحسمت (الشاهينية) الأخرى للشعار الملكي شوط البكار المهجنات بزمن 6:12:7 دقائق، أما (شاهين) لهجن العاصفة فقد كان هو السيد في الشوط الثالث للجعدان المحليات بتوقيت وقدره 6:13:8 دقائق. وكانت صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات من نصيب هجن العاصفة عبر (شاهين) بزمن 6:17:1 دقائق. ومضى مشوار التألق للشعار الملكي من خلال الشوط الخامس للبكار المحليات عن طريق (الشاهينية) والتي وصلت إلى خط النهاية في توقيت 6:08:2 دقائق، وكانت (الشاهينية) هي العنوان الرئيسي للشوط السادس للبكار المهجنات، حيث أهدت هجن العاصفة الناموس في زمن بلغ 6:21:4 دقائق.

مياس

وقدم المضمر سعيد محمد مروشد (مياس) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بطلاً في الشوط السابع للجعدان المحليات وذلك بتوقيت وقدره 6:17:9 دقائق، وتميزت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم من خلال الشوط الثامن للجعدان المهجنات حيث تمكن (متعب) بقيادة المضمر خالد المر بن حلوه من الظفر بالصدارة بزمن بلغ 6:14:5 دقائق، وجاء الظهور الأول لهجن الرئاسة عبر (مسيرة) تحت قيادة المضمر أحمد مطر الخيلي في الشوط التاسع للبكار المحليات وذلك بتوقيت 6:14:3 دقائق.

وأنهت (الشاهينية) لهجن العاصفة تحديات الشوط العاشر للبكار المهجنات بوصولها إلى خط النهاية في زمن بلغ 6:15:2 دقائق، وظفرت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد بصدارة الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات بواسطة (الشامي) صاحب التوقيت 6:12:2 دقائق، وقدم المضمر عبيد محمد بالضبيعة (ناصي) بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على قمة الجعدان المهجنات في الشوط الثاني عشر وذلك بزمن 6:15:6 دقائق. وبرزت (الشاهينية) لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات بتوقيت بلغ 6:08:7 دقائق، وكان مسك الختام لتحديات اليوم الثاني لتمهيدي المرموم مع (الظبي) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم التي تمكنت بقيادة المضمر سعيد سالم الجنيبي من الظفر بصدارة الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات عندما كانت عقارب التوقيت تشير إلى مرور 6:14:7 دقائق.