الزحمي رئيساً لـ «فنية اتحاد السباحة»

المصدر: Ⅶدبي- البيان الرياضي

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة تكليف عبد الله مبارك الزحمي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس برئاسة سلطان السماحي رئيس مجلس الإدارة وتواجد كافة الأعضاء، وشهد مناقشة عدد كبير من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال أهمها رئاسة اللجنة الفنية واعتماد جدول بطولات الموسم الجديد.

كما قرر المجلس مخاطبة جامعة الإمارات وجميع الكليات والمعاهد والجامعات والمجالس الرياضية بالدولة لاستقطاب حكام سباحة جدد وأيضاً مخاطبة الأندية لمشاركة قدامى اللاعبين بدورات التحكيم من أجل استقطاب حكام جدد.

وصرح عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد بأن مجلس الإدارة قرر مخاطبة بلدية دبي من أجل تعديل وضع مقر الاتحاد من مقر سكني إلى خدمات رياضية وهو المتواجد في منطقة مردف بدبي.