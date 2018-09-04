منتخب الدراجات يشارك في «عربية الجزائر»

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

غادرت صباح أمس بعثة منتخب الدراجات «رجال» إلى الجزائر للمشاركة في البطولة العربية للدراجات المقرر إقامتها من 5 إلى 11 سبتمبر، ويشارك فيها المنتخب بكافة نجومه بقيادة كابتن الفريق يوسف ميرزا، ويترأس البعثة عبدالكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد وتضم 13 فرداً وهم معاذ المنصوري مدير المنتخب والمدرب بدر ميرزا وشريف عبدالله مساعد مدرب وأحمد معيوف فني ميكانيكا وجون باول ومايك. كما شهدت قائمة المنتخب تواجد كل من اللاعبين يوسف ميرزا وأحمد المنصوري ومحمد وجابر المنصوري ومحمد المروي وسيف معيوف وماجد البلوشي.

من جانبه، أكد عبدالكريم الزرعوني رئيس البعثة، أن المشاركة تأتي بهدف المنافسة على إحراز مراكز متقدمة وخاصة بعد فترة كبيرة تواجد فيها المنتخب خارج الدولة من أجل الإعداد للبطولات وأيضاً المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي حل فيها منتخينا سادساً في بطولة المضمار.