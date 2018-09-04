الكويت تصطاد ذهبية «التراب» للفرق في مونديال كوريا

المصدر: Ⅶتشانغوون - حسن رفعت

أسدل الستار على بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي تقام ضمن منافسات بطولة العالم الـ 52 للرماية لجميع الأسلحة، وتقام حالياً بمدينة تشانغوون الكورية الجنوبية، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2022، ونجح المنتخب الكويتي في انتزاع الميدالية الذهبية، برصيد 360 طبقاً، وهو رقم مساو للرقم العالمي، وبالرصيد نفسه مع اختلاف دقة التصويب، كانت الفضية من نصيب المنتخب الأميركي، ونال البرونزية منتخب إيطاليا، وعلى صعيد باقي المنتخبات العربية، فقد حصل منتخب المغرب على 338 طبقاً ومنتخب مصر على 335 طبقاً ثم منتخب الإمارات على 332 طبقاً.

البرتو بطل الفردي

وعلى مستوى فردي الرجال، فقد نال الميدالية الذهبية وتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 الرامي الإسباني البرتو فرنانديز، وحقق رقماً مساوياً للرقم العالم في النهائيات (48 طبقاً)، فيما نال الفضية وبطاقة التأهل الرامي السلوفاكي ايريك فارجاز برصيد 47 طبقاً وحصد البرونزية وبطاقة التأهل الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان برصيد 32 طبقاً، وكانت البطاقة الرابعة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو من نصيب المحظوظ الأسترالي جيميس واليت برصيد 28 طبقاً، وأما بالنسبة لنتائج الرماة العرب وبينهم رماتنا فحدث ولا حرج، ولا عزاء للنتائج، فقد كان بالإمكان أفضل مما كان حيث حققوا أرقاماً لا تؤهلهم إلى النهائيات، وهو الهدف الأسمى في هذه البطولة.

وداع مبكر

والطريف أن الأميركي ايلر المتأهل للنهائيات بأعلى رصيد 123 طبقاً، كان أول الرماة الذين ودعوا النهائيات، حيث حل في المركز السادس برصيد 17 طبقاً وتبعه الإيطالي ماورو دي فيليبس خامساً برصيد 23 طبقاً وتبقى الرماة الأربعة المتأهلين بالفعل إلى الأولمبياد، ومن بينهم الرامي الكويتي عبد الرحمن الفيحان الذي ظل جميع رماة آسيا يدعون له بالتوفيق حتى يبتعد عن بطولة آسيا العام المقبل.

بطولة الشابات

على صعيد بطولة الشابات، فقد فاز المنتخب الإيطالي بالميدالية الذهبية بعد أن جمع رصيداً قدره 352 طبقاً ونال المنتخب الصيني الفضية برصيد 327 طبقاً، وفاز المنتخب الأميركي بالبرونزية برصيد 326 طبقاً، وجاء منتخب الهند رابعاً ثم منتخب بريطانيا خامساً، وأستراليا سادساً، وكوريا الجنوبية سابعاً، وفي الفردي توجت الإيطالية ايركا سيسيا بالذهبية برصيد 41 طبقاً وحلت الهندية مانيشا كير ثانية ونالت الفضية برصيد 41 طبقاً، وحصلت على البرونزية الرامية الروسية دايرا سيمينوفا برصيد 27 طبقاً.