ختام دورة الإسعافات الأولية لـ «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته وتجهيزاته للموسم الرياضي الجديد 2018-2019 والذي سيبدأ الجمعة المقبلة بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً. وأنجز النادي العديد من الخطوات بإشراف مجلس الإدارة ومنها تأهيل فريق عمل النادي عبر العديد من الدورات من بينها دورة الإسعافات الأولية والاستجابة للحوادث ومكافحة الحرائق والتي أشرف عليها فنياً وفيق عبدالله اختصاصي الصحة والأمن والسلامة في النادي.

وشهدت الدورة مشاركة ما يزيد عن 20 منتسباً لفريق العمل ممن يقفون وراء إنجاح كل السباقات البحرية في الموسم وقد تابع فعاليات الدورة والدراسات الخاصة محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي إلى جانب محمد سيف المري مدير الاتصال الحكومي.