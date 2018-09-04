إسماعيل إبراهيم يشارك في آسيوي الطائرة

المصدر: Ⅶدبي- إيهاب زهدي

يسافر حكمنا الدولي إسماعيل إبراهيم نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة الطائرة، حكماً مرافقاً مع منتخبنا الوطني الأول، المشارك في كأس التحدي الآسيوي للرجال، والمقررة في سيريلانكا خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، باختيار من الاتحاد الآسيوي للطائرة.

من المقرر أن يسافر إسماعيل إلى اليابان، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة العالم للكرة للطائرة للسيدات في الفترة 28 سبتمبر الجاري إلى 4 أكتوبر المقبل.

سبق أن شارك إسماعيل إبراهيم، في إدارة مباريات سلسلة الجولات من دوري الأمم للسيدات والرجال للطائرة، التي جرت في ماكاو وتايلاند وكوريا الجنوبية.