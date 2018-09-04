«آرو» دراج الإمارات يقترب من العشرة الأوائل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترب فابيو آرو بطل إيطاليا 2017 وقائد فريق الإمارات للدراجات من تعزيز مركزه والتقدم في التصنيف العام ليحتل المركز الحادي عشر ويقترب من العشرة الأوائل في قائمة السباقات الصعبة المتتالية بأوروبا، وتمكن آرو من اجتياز خط النهاية في المركز السادس عشر بجولة إسبانيا، بفارق 3:20 دقائق عن الدراج بين كينغ (فريق ديمينشين داتا) الفائز في السباق، وبذلك استطاع تعزيز مركزه في التصنيف العام، حيث أصبح متأخراً بفارق 1:08 دقيقة عن الفائز بالقميص الأحمر.

وقال آرو: «كان سباق اليوم صعباً وطويلاً اختتمناه بنهاية جبلية على ارتفاع 2000م ومع ذلك شعرت خلال السباقات الماضية بتحسن مستواي، كنت في مركز جيد خلال السباق عندما كانت وتيرته عادية، ولكن شهدنا تقدم بعض الدراجين قبل 1.5كم من خط النهاية، وتعيّن عليّ الحفاظ على مركزي».