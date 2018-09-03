«اليد» المصرية تعتلي قمة دولية محمد بن خالد السابعة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

شهدت صالة نادي الشارقة، أول من أمس، لقاءات ختام الجولة الثالثة من بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية السابعة، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المكتب التنفيذي بالشارقة، التي طغى عليها تفوق أبناء أرض الكنانة مصر على أبناء الخليج.

حيث فاز فريق الأهلي القاهري على الأهلي البحريني 24/‏26، وتغلب فريق سموحة السكندري على الهدى السعودي بنتيجة 18/‏20، وفوز الأهلي المصري على فريق الأهلي البحريني 26 /‏24، ليرفع كل منهما رصيده إلى 6 نقاط اعتليا بها قمة البطولة، ومنح فارق الأهداف فريق الأهلي الصدارة، وحل سموحة وصيفاً، ويأتي الشارقة ثالثاً 4 نقاط، والأهلي البحريني رابعاً، والهدى السعودي خامساً، ولكل منهما 4 نقاط.

سموحة والهدى

وأظهر لاعبو سموحة المصري والهدى السعودي قدرات فنية عالية، وبدت رغبة كليهما في الفوز منذ بداية المباراة للاقتراب من المنافسة على اللقب، خاصة أبناء الإسكندرية بعد فوزهم الأول على الشارقة المضيف، وفي المقابل، دخل أبناء السعودية اللقاء بهدف تعويض خسارتهم الأولى أمام الأهلي المصري وتعادلهم مع الأهلي البحريني، لكنهم تلقوا الهزيمة الثانية، وابتعدوا عن المنافسة، وتقدم سموحة في الشوط الأول 8 /‏6، وحافظ على تفوقه في الشوط الثاني وأنهى اللقاء بفارق الهدفين 18/‏20.

تفوق قاهري

ومثلت المباراة الثانية، التي جمعت بين فريقي الأهلي القاهري والأهلي البحريني، مسك ختام الجولة الثالثة، حيث قدم الفريقان فاصلاً من الجمل الجماعية الدفاعية والهجومية، إلى جانب استثمار خبرات نجوم الفريقين، وانتهى الشوط الأول متكافئاً بالتعادل 12/‏12، وحسم الفريق المصري اللقاء في الشوط الثاني 24/‏26 ، ليعتلي الصدارة.

الأفضل بالجولة

واختارت اللجنة الفنية اللاعب محمد جاسم من الهدى السعودي أفضل لاعب في المباراة الأولى، وحصل اللاعب إسلام حسن من صفوف الأهلي المصري على لقب أفضل لاعب في المباراة الثانية، وقام علي الأميري مدير البطولة، ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، بتكريم اللاعبين.