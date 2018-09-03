حمدان بن محمد يشهد «مكرمة حمدان بن راشد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي انطلاقة مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (تمهيدي المرموم)، في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، أول من أمس، بحضور سموه، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم.

وكان اليوم الأول لمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قد تضمن إقامة أربعة عشر شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة أربعة كيلومترات، وجاء الناموس في الشوط الأول من نصيب هجن زعبيل والمضمر الشاب راشد محمد مروشد الذي قدم (شواهين) على قمة البكار المحليات بتوقيت وقدره 6:03:6 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، فيما نجحت (الظبي) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر سيف عمير العميمي بحسم الأمور في شوط البكار المهجنات بزمن 6:05:2 دقائق.

أما الشوط الثالث للجعدان المحليات فقد ذهب إلى (الظبي) بشعار هجن الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان وتحت قيادة المضمر محمد حمد الوهيبي وسجل توقيتاً 6:09:1 دقائق، وعاد المضمر سيف عمير العميمي بقوة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات ليقود (الداب) بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى الناموس بزمن 6:06:3 دقائق.

تميز

وتميزت هجن العاصفة من خلال الشوطين الخامس والسادس للبكار المحليات والمهجنات تحت قيادة المضمر غياث الهلالي والذي قدم (الشاهينية) في شوط المحليات بزمن وقدره 6:13:7 دقائق، ثم عاد وقدم (الشاهينية) الأخرى في شوط المهجنات بتوقيت وقدره 6:09:2 دقائق.

وذهبت الصدارة في الشوط السابع للجعدان المحليات إلى (ظبيان) لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد مروشد والذي حقق زمناً 6:09:2 دقائق، وبالمقابل كانت هجن ند الشبا تحت قيادة المضمر سالم سعيد هي سيدة الشوط الثامن للجعدان المهجنات وذلك بتوقيت 6:10:1 دقائق.

شاهين

كما كررت هجن زعبيل والمضمر راشد محمد مروشد مشاوير التميز من خلال الشوط التاسع للبكار المحليات والذي تميزت من خلاله (حشيمة) مسجلة توقيتاً بلغ 6:06:2 دقائق، ومضى الشوط العاشر للبكار المهجنات لمصلحة هجن ند الشبا بعد أن قدم المضمر سالم سعيد (الشاهينية) على المركز الأول بزمن وقدره 6:11:2 دقائق، وجددت هجن ند الشبا وتحت قيادة ذات المضمر إبداعها من خلال الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات والذي نجح من خلاله (شاهين) بإحراز الصدارة بتوقيت وقدره 6:07:6 دقائق.

براق

ظفر (براق) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد بالناموس في الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات مسجلاً زمناً وقدره 6:11:5 دقائق، وواصلت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد مشوار الإبداع من خلال الشوطين الأخيرين.

وتمكنت (الشكلة) من الظفر بناموس الشوط الثالث عشر للبكار المحليات بزمن وقدره 6:12:2 دقائق، وبالمقابل احتاجت (مصيحة) إلى توقيت 6:10:2 دقائق لتحسم الصدارة في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات وتهدي الناموس الغالي إلى مالكها.