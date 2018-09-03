«البادل تنس» ينسّق مع الأندية لاستضافة بطولات دولية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد رياضة البادل تنس، عن فتح الباب، أمام الأندية المحلية الراغبة بالتقدم لاستضافة البطولات الدولية المتاحة لدولة الإمارات، على أجندة الاتحاد الدولي للبادل تنس لعام 2019، وهي 4 بطولات من فئة 100 نقطة وبطولة من فئة 250 نقطة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الاتحاد بحضور محمد مبارك المطيوعي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، مع ممثلي الأندية المحلية لرياضة البادل تنس، وهي: نادي ناس، ونادي أبوظبي الرياضي، وراكيتس أكاديمي، وريل راكيتس أكاديمي وبادل برو.

واستعرض المطيوعي، الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد التي اعتمدها الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وتقوم على خطة تطويرية شاملة غايتها الأساسية العمل على نشر هذه الرياضة في المجتمع، واستقطاب اللاعبين الناشئين وصقل موهبتهم، إلى جانب مد جسور التعاون وتطبيق الشراكة على أرض الواقع مع الأندية المحلية من أجل العمل معاً وفق رؤية موحدة لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن النجاح على المدى الطويل، وقدم المطيوعي، المبادرات والمشاريع الرياضية المستقبلية التي يتطلع الاتحاد إلى إطلاقها في الفترة المقبلة.

كما استعرض آليات الترشح والمتطلبات التي يجب توفرها بحسب لوائح الاتحاد الدولي على أن يتكفل اتحاد البادل بتقديم الجوائز للفائزين، كاشفاً عن المواعيد المقترحة للترشح لاستضافة المنافسات، وتم الاتفاق على عقد المزيد من هذه الاجتماعات الدورية التي تعزز من التواصل بين أسرة رياضة البادل تنس، وتؤكد على تأسيس قاعدة مهمة لتبادل الخبرات والجهود لتحقيق الغاية المشتركة المتمثلة في نشر وتطوير رياضة البادل في دولة الإمارات.