وفدنا الرياضي يكرّم المتطوعين الإندونيسيين

كرم نائب رئيس الوفد الرياضي عبد الملك جاني المتطوعين الإندونيسيين الذين قاموا بتسهيل مهام الوفد الرياضي لدولة الإمارات في جاكرتا وبالمبانغ، وأسهموا في تحقيق الأهداف المرجوة، علماً بأن مدينة بالمبانغ قد احتضنت منتخبات الإمارات المشاركة في الرماية والتجديف والترايثلون، وغاب عنها منتخب البولينغ أخيراً، نظراً لانسحابه من المشاركة، بينما حضر علم دولة الإمارات في سارية مركز البولنغ.

وخاطب جاني المتطوعين عقب تقديمه الشهادات التقديرية، قائلاً: «أنتم من عائلة دولة الإمارات، عملنا سوياً في هذه البطولة من أجل بلوغ أقصى مؤشرات النجاح، ونعتذر لكم عن أي قصور من جانبنا، وبالإنابة عن اللجنة الأولمبية الوطنية أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على كل جهودكم، وما قدمتموه لنا طوال أيام دورة الألعاب الآسيوية».