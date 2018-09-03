رينييه بطلة دولية لطيفة بنت منصور لخيول البوني في نيوزيلندا

المصدر: نيوزيلندا - البيان الرياضي

توجت الفارسة كاتلين رينييه، من نادي بالمريستون نورث بوني، بلقب الجولة السادسة من دولية الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، لخيول البوني، التي أقيمت أول من أمس، بمضمار هاستنج في نيوزيلندا، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام زايد، تحت شعار عالم واحد - 6 قارات أبوظبي العاصمة.

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الفرسان الناشئين الذين يعتبرون نجوم المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتقام سباقات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني للفرسان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 14 عاماً.

السباق الافتتاحي

وأقيم السباق في اليوم الافتتاحي لسباقات كرنفال الربيع «تارزينو تروفي»، الفئة الأولى في الموسم النيوزيلندي، الذي شاركت فيه نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، وقادت الفارسة الطفلة كاتلين رينييه (14 عاماً)، البوني «بوكتون شوداون» لتحتل المركز الأول في السباق الذي ضم ثمانية فرسان على صهوات خيول البوني، وتأهلت رينييه إلى هذا السباق الذي أقيم بمضمار هاستنج، حينما فازت بسباق وانجانوي جوكي كلوب لخيول البوني في شهر يونيو من هذا العام.

والجدير بالذكر أن والدة كاتاين رينييه هي كيم كلابيرتون، من أبرز الفارسات السابقات في نيوزيلندا، وأولى الفارسات السيدات اللاتي حققن انتصارات لافتة في ماليزيا وسنغافورة، وستنضم رينييه إلى الفائزين الآخرين لخوض نهائيات بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني في شهر نوفمبر المقبل، بمضمار أبوظبي العاصمة.

استقطاب الشباب

وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار»: بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني التي تم إقامتها للمرة الأولى، ضمن قائمة فعاليات المهرجان هذا العام، نجحت في اجتذاب العديد من المشاركين، وقطعت شوطاً طويلا في إلهام الفرسان الشباب لمواصلة الرياضة.

أبطال الجولات

ويذكر أنه توج الفارس الإسباني الطفل البيرتو بيريز لونا (11عاماً) على صهوة البوني «رايو» بطلاً للجولة الأولى التي أقيمت بمضمار أندلوسيا بمدينة إشبيلية في إسبانيا، وتوجت بطلة للجولة الثانية الفارسة السويدية ستينا لانده على صهوة البوني «سجو برنسيس»، الذي أقيم بمضمار حديقة «جاردت» العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ونالت الفارسة الرومانية إريكا جورجيسكو على صهوة البوني «كاليبسو» لقب الجولة الثالثة في مشهد تاريخي بمضمار بليوستي برومانيا، أوائل يوليو الماضي، الذي استضاف لأول مرة سباقاً لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، ونال الفارس جاد هونديز (10 سنوات)، لقب الجولة الرابعة التي أقيمت بمضمار دوفيل الفرنسي، فيما نال الفارس روبن فان دير لقب الجولة الخامسة التي أقيمت بمضمار أوستند في بلجيكا، ونالت الفارسة الروسية الطفلة نينا موزهيفا (9 سنوات) لقب الجولة السادسة التي أقيمت بمضمار قازان نهاية أغسطس الماضي.