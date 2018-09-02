"تحدي دبي للياقة" يعود بحلّة متجدّدة

المصدر: البيان الإلكتروني



أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) اليوم عودة "تحدي دبي للياقة"، المبادرة الرائدة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في دورته الثانية ببرنامج أوسع وأكثر تنوعاً ليضمن مشاركة الجمهور بمختلف شرائحه. هذا وستنطلق فعاليات التحدي اعتباراً من 19 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2018 على مدار 30 يوماً، وسيشهد طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستقام في عدة مواقع في أرجاء المدينة، لتوفر بذلك فرصة المشاركة لكافة فئات المجتمع.

ويعود التحدّي في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى في عام 2017، والتي شهدت استجابة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وإقبالاً كبيراً على المشاركة في الفعاليات التي شملت مختلف أرجاء المدينة واستقطبت أكثر من 786 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة. وعلى امتداد فترة التحدي، التزم المشاركون بتخصيص 30 دقيقة كاملة من وقتهم يومياً لممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 يوماً، كما حضر العديد من المشاركين من كافة أنحاء إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الفعاليات المختلفة التي شهدها هذا الحدث الرياضي المهم الذي استمر شهراً كاملاً. وبينما تمضي دبي قدماً في هدفها الرامي إلى أن تصبح أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، تهدف دورة هذا العام إلى استقطاب أكثر من مليون مشارك في التحدّي الذي يعود وفي جعبته باقة غنية من أنشطة اللياقة البدنية والمرافق والألعاب الرياضية المجانية، وأحدث التمارين الرياضية، إضافة إلى كرنفالات اللياقة البدنية التي ستقام في عطلات نهاية الأسبوع وسط إقبال جماهيري واسع متوقع، وكذلك مراكز اللياقة البدنية التي ستقام في أنحاء المدينة.

ويعد "تحدي دبي للياقة" الذي تنطلق فعالياته في19 أكتوبر وتستمر حتى 17 نوفمبر2018، فعالية اللياقة البدنية الوحيدة على مستوى العالم التي تستمر شهراً كاملاً وتشمل المدينة بأكملها. ونظراً لقائمته الواسعة والشاملة من الأنشطة البدنية المتعددة التي تضم المشي، والرياضات الجماعية، وأنظمة اللياقة البدنية المكثفة، والتجذيف على الألواح وقوفاً، ودروس اللياقة الجماعية، وكرة القدم، واليوغا، وقيادة الدراجات الهوائية والكثير غيرها، يتوقع للتحدي في دورته لهذا العام أن يكون شهراً مليئاً بالنشاط والحيوية والترفيه، ومحفزاّ على الصعيد الشخصي، لما يضمه من تفاعل اجتماعي وأنشطة ممتعة لمختلف المجتمعات والفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية في دبي. وعلاوة على ذلك، سيتيح "تحدي دبي للياقة 2018" للمشاركين فرصة تجربة طرق جديدة وممتعة لتحسين مستويات لياقتهم البدنية، واختبار مجموعة متنوعة من برامج الأنشطة الرياضية المتاحة في جميع أنحاء المدينة، والتي ربما لم يتمكّنوا من تجربتها من قبل.

ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالتسجيل والقائمة الكاملة لفعاليات "تحدي دبي للياقة" في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتسنى للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر تطبيق "تحدي دبي للياقة".

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com.