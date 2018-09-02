لاعبو منتخب الترايثلون: استفدنا من الظهور الأول

المصدر: جاكرتا ـ عماد الدين إبراهيم

ودع منتخب الإمارات للترايثلون دورة الألعاب الآسيوية، بعدما شارك ضمن 17 دولة آسيوية في منافسات الترايثلون الثلاثي «السباحة والدراجات والجري» الذي استضافته أمس بحيرة راناو ومسارات القرية الأولمبية وشوارع مدينة بالمبانغ الإندونيسية التي استضافت الدورة مع العاصمة جاكرتا طوال الأسبوعين الماضيين.

فيما أعرب عدد من لاعبي المنتخب في تصريحات صحافية عن سعادتهم بالظهور الأول مع المنتخب في هذه الدورة، مؤكدين أنهم كانوا يتطلعون للمنافسة على المراكز الأولى في هذه البطولة. وخاض منتخب الإمارات سباق الترايثلون للمرة الأولى في الدورة ممثلاً بالثنائي أحمد الفهيم ومحسن آل علي بقيادة المدرب البرازيلي جواو مارسيلو.

وأكد لاعب المنتخب محسن آل علي استفادتهم من المشاركة القوية في الدورة للمرة الأولى، مشيراً إلى أن هدفهم كان المنافسة على المراكز المتقدمة من أجل تعزيز مكانة ترايثلون الإمارات في القارة الصفراء.

وأضاف: «بذلنا جهوداً مضاعفة في سباق الترايثلون في مواجهة نخبة من أفضل لاعبي آسيا في هذه الدورة كون أن بعضهم من المصنفين عالمياً وقدمت وزميلي أحمد الفهيم كل ما بوسعنا، وحصدنا فوائد لا تُحصى رغم أن النتائج لم تأتِ كما تمنيناها ولكن القادم سيكون أفضل».

وتابع: «علينا النظر للمستقبل لاسيما أن مشاركتنا في هذه الدورة تعد خير ترويج للترايثلون الإماراتي ودعوة ومُحفز للأجيال الجديدة من المواهب الإماراتية لدخول عالم الترايثلون لكي يُحظوا بشرف تمثيل بلادهم في مثل هذا المحفل الرياضي الكبير».

مشاركة مهمة

من جهته أكد لاعب المنتخب أحمد الفهيم الذي شارك في المسابقة أن تواجد المنتخب في هذه الدورة للمرة الأولى كان أمراً مهماً للغاية، مشيراً إلى أن هذه المشاركة القوية تعزز من مكانة ترايثلون الإمارات في القارة ونشرها وتعريف الأجيال الجديدة بها.

وأضاف: «سعداء في المنتخب بالمشاركة في الدورة وقد بذلت وزميلي محسن آل علي جهوداً كبيرة وخضنا معسكرين تحضيريين في إسبانيا وألمانيا من أجل التحضير لهذه المشاركة وللاستحقاقات المقبلة وقد خرجنا من الدورة بفوائد كثيرة من خلال الاحتكاك بمدارس آسيوية قوية في رياضة الترايثلون».

بدوره أكد عبد الله البلوشي لاعب منتخب الإمارات للترايثلون تطلعه للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام بمدينة العقبة الأردنية أكتوبر المقبل بعد وصوله للجاهزية البدنية والفنية الضرورية.

وأضاف: «رغم عدم مشاركتي باللعب في أول ظهور للمنتخب في هذه الدورة إلا أن المنتخب حقق الكثير من المكاسب فضلاً عن الفوائد التي حققتها بالوقوف خلف زميلي في المنتخب أحمد الفهيم ومحسن آل علي وتشجعيهما».

إشادة

من جهته أشاد نائب رئيس الوفد الرياضي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للترايثلون عبد الملك جاني بمنتخب الإمارات الذي شارك في هذه الدورة، مشيراً إلى أن المنتخب قدم عطاءً جيداً رغم عدم تحقيقه المعدل المطلوب في البطولة.

وأضاف جاني: «أشكر لاعبي منتخب الإمارات للترايثلون لمشاركتهم وجهودهم في أول مشاركة في الدورة خصوصا أن تواجد دولة الإمارات في سباق الترايثلون على المستوى الآسيوي كان أمراً مهماً للغاية، وشخصياً باعتباري الأمين العام لاتحاد الإمارات للترايثلون أؤكد أن هنالك برامج وخططاً استراتيجية شاملة لتنظيم مسابقات الترايثلون في كافة أرجاء الإمارات».

وتابع جاني: «مشاركتنا في هذه النسخة نعتبرها منصة انطلاق مهمة لإرساء وتنفيذ برامج استراتيجية مقننة ودقيقة لنشر اللعبة .