المصدر: جاكرتا - البيان الرياضي

أسهم المتطوعون الذين قدر عددهم بنحو 13 ألف متطوع ومتطوعة في إنجاح دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا وذلك من خلال انتشارهم وتواجدهم الكبير في جميع الأماكن التي احتضنت فعاليات الدورة إذ قدموا الكثير من الخدمات لضيوف إندونيسيا الذين جاؤوا من مختلف دول القارة الآسيوية وذلك على مدى أيام الدورة.

وأكدت المتطوعة ندى أيونيتا أنها سعيدة بتواجدها في هذه الدورة ومشاركتها في إنجاح بلدها إندونيسيا استضافة هذا الحدث وسط مشاركة واسعة وكبيرة من عدد كبير من الرياضيين في قارة آسيا. وقالت ندى «أشعر بالفخر لكوني أسهمت في تقديم صورة مشرفة عن بلدي إندونيسيا من خلال خدمة الرياضيين والضيوف والصحافيين والإعلاميين الذين شاركوا في هذا الحدث».